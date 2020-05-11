إحالة مدير مدرسة بدمياط للتحقيق لمخالفة الإجراءات الاحترازية

قرر عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إحالة مدير مدرسة الشهيد طارق أبو الفرح الابتدائية بإدارة فارسكور التعليمية للشؤون القانونية، على خلفية عدم الالتزام بتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإتباع الإجراءات اللازمة لمواجهة كورونا المستجد "كوفيد-19"، وعوامل السلامة والصحة المهنية، والمتابعة وعدم التزاحم، وارتداء الكمامات والتباعد بين المتقدمين لتسليم الأبحاث الورقية من أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب.

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية التي تفقدها اليوم الاثنين، بمدارس إدارة فارسكور التعليمية، لمتابعة تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، لأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا المستجد كوفيد 19، أثناء تسليم المشروعات البحثية للطلاب ورقيا بالمدارس.

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية برئاسة عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، في تواصل مستمر مع لجان الإدارات التعليمية وغرف العمليات الفرعية بها وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة وتقوم بالرد على التساؤلات والاستفسارات للطلبة وأولياء الأمور والتغلب على كافة التحديات التي تواجههم، مؤكدا أن المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية حال تسليم المشروعات ورقيا بالمدارس.