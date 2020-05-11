أخبار البنوك.. كيفية تقسيط مستلزمات رمضان على 6 أشهر من بنك مصر

تزامنًا مع حلول شهر رمضان الكريم، ينافس عدد من البنوك على تقديم باقة من العروض المميزة، التي تنوعت بين الخصومات والتقسيط والكاش باك، خاصةً على المشتريات بالبطاقات البنكية، تسهيلًا وتيسيرًا على العملاء.

ويقدم بنك مصر في إطار التسهيل على عملائه، إمكانية شراء احتياجاتاك ومستلزماتك لشهر رمضان ببطاقات بنك مصر الائتمانية بنظام التقسيط حتى 6 شهور دون فوائد، من خلال نقاط البيع الطرفية POS أو أونلاين من الموقع الإلكتروني للسوبر ماركت الشهيرة.

كيفية إتمام طلب التقسيط

ويكون التقسيط من خلال رابط يتم إرساله للعميل بمجرد قيد حركة المشتريات من أي سوبر ماركت بحد أدنى 1000 جنيه، وفي حالة عدم استلام الرسالة يمكن التواصل من خلال مركز الاتصال بالبنك لتنفيذ التقسيط.

تفاصيل وشروط العرض

- الحد الأدنى لقيمة الحركة التي يمكن تقسيطها 1000 جنيه.

- عرض تقسيط المشتريات ساري حتى يوم 23 مايو الحالي.

كما يقدم البنك خصم بنسبة 25% عند شرائك ببطاقات بنك مصر - Visa لطلب حلويات أو مشتريات السوبر ماركت من أحد تطبيقات الأكل الشهيرة، والعرض سار خلال شهر رمضان.