"فودة": 30 %زيادة في المساحة المزروعة قمح بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مديرية التموين تسلمت قمح المزارعين، وتم توريد 30 طن من محصول القمح بعد أن جرى موافقة الدكتور على مصلحي وزير التموين على توريد القمح إلى مطحن الطارق بمدينة طور سيناء لتخفيف معاناة المزراعين في نقل المحصول من جنوب سيناء إلى السويس.

وأضاف أن مزارعي جنوب سيناء زرعوا القمح بزيادة هذا العام عن الأعوام السابقة وذلك بعد أن تقرر تسليم القمح في الطور، موضحا أن هناك زيادة في المساحة المنزرعة قمحا هذا العام بنسبة تصل إلى 30% على العام الماضي، وناشد المحافظ المزارعين بالتوسع في المساحة العام المقبل لأن أرض جنوب سيناء صالحة للزراعة وتسقط الأمطار سنويا عليها بكميات.

من جانبه، قال سامي عبد القادر مدير التموين، أن اللجنة المشكلة هي من تحدد سعر طن القمح، طبقًا للضوابط والقوانين التي أعلنتها وزارة الزراعة، ويتراوح سعر الطن ما بين 700 جنيه إلى 670 جنيه، وذلك حسب جودة القمح ونوعه.

في نفس السياق، قال الدكتور أسامة إبراهيم مدير مديرية الزراعة، أن إجمالي المساحة المنزعة بالقمح في جنوب سيناء تبلغ 845 فدان و 12 قيراط ، بينهم 480 فدان بمدينة الطور، و 364 فدان بمدينة رأس سدر، وفدان ونصف بمدينة نويبع، وتعد هذه المساحة التجربة الأولى لزراعة القمح بمدينة نويبع، موضحا أنه جري تحديد سعر شراء القمح المحلي لمحصول2020 والذى يتم توريده لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحددة .

حضر الاستلام المهندس سلامة إسماعيل البراوي وكيل مديرية الزراعة، وخالد ابراهيم عبد المقصود بمديرية التموبن و محمد محمود مصطفى مندوب عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء ورضا محروس البلتاجي عن الجمعية القبانية وطارق محمد محمد عفيفي مندوبا عن الجهة المسوقة.