التخطيط أمام النواب: سنحافظ على ملف الإسكان رغم أزمة كورونا

قال محمد فريد وكيل وزارة التخطيط، إنّه رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بعد انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد -19" عالميا، وما يرتبط بها من ملفات مهمة مثل الصحة والتعليم، كان هناك إصرار في الحفاظ على ملف الإسكان ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأضاف فريد، خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب اليوم، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعالم المالي الجديد 2020/2021، بحضور ممدوح رسلان رئيس الهيئة، وممثلي التخطيط والمالية: "قاتلنا من أجل هذا الملف، خاصة أنّه ينعكس في شكل خدمات مباشرة للمواطنين".

وأشار فريد، إلى أنّ الخطة راعت الحفاظ على الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي الجديد، خاصة أنّه كان يواجه فجوة تمويلية العام الماضي، ووصلنا إلى مرحلة متطورة.

وأكد أنّه فيما يتعلق بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بلغت الاستثمارات الموجهة إليها 19.1 مليار جنيه العام المالي الجديد، مقابل 10.5 مليار جنيه العام الحالي، والتي تنعكس في مشروعات الصعيد، ما يحقق دفعة قوية في محطات المعالجة.

وأضاف فريد، أنّ وزارة التخطيط أعطت ملف المرافق ثقلا خلال مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021، ومنها ما خصص للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.