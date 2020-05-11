صفية العمري تشارك في حملة "صلاة من أجل الإنسانية"

أعلنت الفنانة صفية العمري، عن مشاركتها في حملة صلاة من أجل الإنسانية، والمقرر لها يوم 14 من شهر مايو الجاري.

وقالت "العمري" في مقطع فيديو مصور: "يوم الخميس، سأصلي مع العالم أجمع، من أجل الإنسانية، ومن أجل أن يرفع عنا الله هذا الوباء، اللهم تقبل.. الله المستعان".

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، قد أعلنت عن تنظيمها يومًا، من أجل الصلاة للإنسانية بسبب فيروس كورونا الذي أصاب العالم، دون النظر إلى أديان وذلك يوم 14 مايو الجاري.

وشارك في الحملة عدد من الفنانين منهم أنغام، هاني رمزي، نسرين طافش، المخرج عمرو عابدين والإعلامية مهيرة عبدالعزيز.

وسبق وتحدث من أجل الحملة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وميشال عون الرئيس اللبناني، والملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق.