محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة الإشغالات والمواقف العشوائية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ومواقف سيارات السوزوكي العشوائية بمدينة بنها، بالإضافة إلى حملة لحصر الأراضي التي تم تبويرها ووضع تشوينات ورتش مباني تمهيدا للبناء عليها بالمخالفة على الطريق الزراعي.

كما شملت الحملة التفتيش على معارض المحال التجارية على الطريق الزراعي أيضا، وشارك في الحملة كل من اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونائب رئيس مدينة بنها، ومدير شرطة المرافق والإشغالات بمجلس مدينة بنها، حيث تم إزالة العديد من الإشغالات وسحب التراخيص من السائقين بالمواقف العشوائية.

بدأ المحافظ الحملة بازالة المواقف العشوائية بميدان نفق سعد زغلول وعند نفق المنشية ومجمع المحاكم حيث كانت تتسبب المواقف العشوائية في تلك المنطقة بالتكدسات وتعطيل الحركة المرورية وتضرر المواطنين من تواجد كافتريات مخالفة، حيث تم إزالة 3 أكشاك مخالفة ومصادرة المتعلقات الموجودة بهم، كما تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتابع المحافظ الحملة بإزالة الباعة الجائلين بمطلع كوبري 15 مايو وإزالة كافيتريا مخالفة بنفس المنطقة وإزالة كافة تعديات المقاهي والمحلات الموجودة إلى جانب غلق وتشميع وقطع المرافق عن المقاهي والمحلات المخالفة كإجراء رادع لكل من يقوم بالتعدي وإشغال الطريق العام، مشدداً على أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على أرصفة المشاة وخطوط التنظيم.

كما قام المحافظ بإزالة 5 اكشاك بأماكن متفرقة على طريق بنها المنصورة، حيث كانو يستغلون أسفل كباري المشاه وحرم الرياح التوفيقي وإقامة أكشاك وإشغالات بالمخالفة تتسسب في عرقلة الحركة المرورية وتشويه المظهر الحضاري.

واستكمل المحافظ الجولة بالمرور على الأراضي التي يتم تبويرها على الطريق الزراعي وأشغالها بالتشوينات ورتش المباني، حتى يتم بنائها بالمخالفة، حيث تم حصر كل المباني وتحرير محاضر لأصحابها وإلزامهم بإزالة التشوينات.

كما قام المحافظ بعمل حملة على المعارض والمحال التجارية الكبرى على الطريق الزراعي، حيث تم تحرير محاضر لعدد من المعارض لعدم حصولهم على أية ترخيصات، كما وجه المحافظ بالتنسيق مع الجهات الأمنية لشن حملة مكبرة لإزالة كل المباني المخالفة التي تم المرور عليها.