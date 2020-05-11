التنمية المحلية تبدأ حصر مخالفات الجراجات التي تحولت لأنشطة تجارية

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ هناك توجيهات للمحافظين بحصر مخالفات جراجات السيارات التي جرى تحويلها إلى أنشطة تجارية أو المغلقة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ الحملات المكثفة للأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مستمرة في فتح الجراجات المغلقة أسفل العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين أو ضد من حوّل الجراجات لأنشطة أخرى، ما يتسبب في تكدسات واختناقات مرورية بمناطق كثيرة بالمحافظات.

يذكر أنّ وزارة التنمية المحلية، أكدت في بيان عنها صباح اليوم، أنّها طالبت المحافظين، بإعادة فتح الجراجات التي جرى استغلالها لأغراض أخرى لاستيعاب السيارات، مع دراسة تحصيل مبالغ مالية نظير انتظار السيارات في الشوارع.