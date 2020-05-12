10 معلومات عن معرض قناة السويس التاريخي بشارع الجمرك بالإسماعيلية  

معرض قناة السويس التاريخي، جرى افتتاحه فى 26 يوليو 2013، ويضم 200 صورة تؤرخ للمجرى الملاحي لقناة السويس، منذ بداية الحفر وحتى التأميم، بالإضافة إلى التاريخ الحديث للقناة، وحفر قناة السويس الجديدة.

"الوطن" تنشر 10 معلومات مهمة عن المعرض التاريخى لقناة السويس:

1- يقع المعرض فى الفيلا 124 بشارع الجمرك بالإسماعيلية، وهى فيلا جول جيشار ثاني رئيس لهيئة قناة السويس حيث وقع عليها الإختيار لتكون مقرا للمعرض التاريخي لقناة السويس.

2- يضم 6 قاعات رئيسية، القاعة الأولى هي قاعة الحفر وتضم 32 لوحة وتؤرخ لتاريخ الحفر منذ عام 1859 حتى عام 1869.

3- القاعة الثانية قاعة الافتتاح، والتي تضم 29 لوحة للاحتفال بافتتاح قناة السويس، والتي استمرت على مدار 3 أيام ببورسعيد والإسماعيلية والسويس، ومختلف محافظات مصر، وحضرها ملوك دول العالم على رأسها الإمبراطورة أوجيني إمبراطورة فرنسا.

4- قاعة التأميم وتضم 24 لوحة تسرد لحظات التأميم وما تبعها من قرارات، وقاعة التطوير، وأخيراً قاعة المقتنيات التى تضم تشكيلة رائعة من العملات والأوسمة والأواني الأثرية".

5- المعرض يحتوى على أنظمة تشغيل مرئية "ضوئية ومسموعة" بداخل كل قاعة، مع أجهزة الصوت المسجل.

6- يحتوى المعرض على مكتبة إلكترونية، تضم أرشيفا ضخماً للصور القديمة والأفلام الوثائقية، التى تؤرخ أحداث قناة السويس، وهى متاحة لطلاب المدارس والجامعات والباحثين للإطلاع عليها.

7- يضم المعرض 200 لوحة، تؤرخ لتاريخ قناة السويس منذ بداية الحفر وصولا الى القناة الجديدة.

8- المعرض يضم تاريخ أكثرمن 150 عاما، من تاريخ قناة السويس.

9- تقوم هيئة قناة السويس بالإشراف على المعرض وتوفير هيكل إداري وفني وحراسة بالإضافة إلى الصيانة الدورية

10– يستقبل المعرض زواره طوال اليوم، وفى فترات العمل الرسمية كما يساهم فى الاحتفالات الخاصة بهية قناة السويس.