البحرين تسجل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

فيما تعافى 82 مصابًا من فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 2152.

وأعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس، عن وفاة مواطن بحريني يبلغ من العمر 63 عامًا، لديه أمراض وظروف صحية كامنة، وكان إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا، وضمن الحالات القادمة من إيران.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أن المتوفي حصل على العلاج والرعاية اللازمة على مدار الساعة من قبل الفريق الطبي المختص هو وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل والعلاج، وكذلك جرى إجراء التحاليل اللازمة للمتوفى بشكل مستمر.

وأكدت أن الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة فيما عدا 3 حالات تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.