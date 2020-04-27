  سفير البحرين بالقاهرة: 157 بحرينيا يعودون اليوم إلى أرض الوطن

أعلن سفير مملكة البحرين المعين لدى مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية هشام بن محمد الجودر، عودة 157 مواطنا وطالبًا بحرينيا قادمين من مصر، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".

وصرح الجودر، في بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، اليوم، بأن سفارة المملكة في القاهرة تعمل على مدار الساعة من أجل متابعة أوضاع كافة أبناء المملكة الموجودين في مختلف المحافظات المصرية.

"الجودر" يشيد بتعاون مصر لتسهيل عودة المواطنين

وأشاد الدبلوماسي البحريني، بالتعاون الكبير الذي يبديه الأشقاء في مصر لتسهيل عودة المواطنين البحرينيين إلى المملكة، وما تلقاه السفارة من دعم ومساندة من وزارة الخارجية المصرية ومختلف الجهات المختصة، مثنيا على جهود كافة العاملين بالسفارة لتسهيل إجراءات عودة المواطنين، متمنيا موفور الصحة والسلامة للجميع.

وأوضح الدبلوماسي البحريني، أن السفارة قامت بتقديم كل سُبل العون والدعم لمن يرغب من رعايا المملكة بالعودة إلى الوطن، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية في البحرين، ووفق توجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.