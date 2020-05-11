نائب يطالب بدعم الصناعة بمحفزات جديدة في مواجهة كورونا   

قال أحمد أبو خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنّ أزمة فيروس كورونا العالمية أثرت بالسلب على حركة التجارة العالمية، ومن ثم حركة الاستيراد والتصدير، خاصةُ فيما يتعلق بخامات الإنتاج.

وأكد النائب، في مذكرة تقدم بها إلى مجلس الوزراء اليوم، أنّ قطاع الصناعة في مصر أمام تحدٍ خطير، ما يتطلب زيادة الدعم الحكومي الموجه إلى قطاع الصناعة، من خلال خطط تحفيزية كالإعفاءات الضريبية لفترة مؤقتة لحين تحسن الأوضاع، وتخفيض تكلفة الإنتاج من خلال خفض أسعار الطاقة، وإعفاء وتخفيض لبعض الرسوم.

وأوضح أحمد أبو خليل، أنّ المحفزات ليست لصالح الصنّاع أو المستثمرين، بقدر ما هي للحفاظ على الصناعة المصرية في ظل الأزمة العالمية، والتي سيكون لها انعكاسًا إيجابيًا على العمالة في المصانع ووفرة السلع في الأسواق.

وطالب أبوخليل، بحصر المشكلات التي تواجه كل قطاع على حدة نتيجة أزمة كورونا، ووضع الحلول الملائمة لكل قطاع والتحفيزات التي يحتاجها، والتي تختلف من قطاع إلى آخر.