قال أحمد عنتر، منسك رئيس الجانب المصري في لجنة الأعمال المشتركة البيلاروسية، إن العلاقات بين مصر وبيلاروسية علاقات سياسية وإقتصادية متميزة نتيجة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2019، وأن معدل التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 11% في العام الماضي ليصل إلي 108 مليون دولار، وخلال الفترة من يناير ليوليو2019 وصل إلي 74 مليون دولار.

وأوضح عنتر خلال مداخلة هاتفية على قناة "dmc"، أنه تم زيادة أعداد السائحين البيلاروسيا إلي مصر بنسبة 4 أضعاف والتي بلغت 212 ألف سائح خلال عام 2018، علما بأن بيلاروسيا يصل تعداد سكانها إلي 2.9 مليون نسمة، وتمثل نسبة زيادة 30% للسياحة الخارجية لبيلاروسيا.

وأضاف عنتر أنه خلال الفترة من يناير إلي أغسطس من العام الحالي، يتم دراسة 12 مشروع بين الطرفين مصر وبيلاروسيا في مجالات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، وتم توقيع مذكرات تفاهم لإنتاج اللوادر والمعدات وتوقيع إتفاقيات هامة لتعميق صناعة الشحنات والمعدات مع الإنتاج الحربي.