قصة حب "مراد" و"غالية" تتحول لمادة خصبة لـ"كوميكسات" السوشيال ميديا

أصبحت قصة حب "غالية"، و"مراد السويفي"، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم رواد هذه المواقع ما بين التغزل في أسلوب "مراد" كريم فهمي، وطريقة تعامله مع "غالية" ياسمين عبدالعزيز، وآخرين تخوفوا من تحوله ليصبح رجلًا عاديًا، ومن ثم انتشرت "الكوميكسات" التي تجسد شكل العلاقة بين الحبيبين، حسب رؤية رواد السوشيال ميديا.

ويجسد كريم فهمي، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، شخصية رجل الأعمال مراد السويفي، الذي يقع في حب مهندسة الديكور غالية عبدالرحمن، والتي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، بعد طلاقها من المخرج عبدالله الروبي، ويجسد دوره شريف منير.

وحظيت شخصية مراد السويفي، بجدل شديد على السوشيال ميديا، وكتبت إحدى الفتيات "كريم فهمي بيمثل دور وحالف ينقط بنات مصر ويجيبلهم شلل رباعي الأبعاد وذبحة صدرية".

وحذرت أخريات من "الحلو مش بيكمل"، وذلك بعد غضب كريم فهمي في الحلقة الـ17 من عمل "غالية" وسفرها إلى مدينة مرسى علم، مطالبًا إياها برفض هذه الفرصة وإلا سيقطع علاقته بها.

وتهكم البعض على السوشيال ميديا، بسبب تخوف "غالية" من الارتباط بـ "مراد"، بزعم أنه رجل غني.

مسلسل ونحب تاني ليه، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.