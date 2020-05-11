السيطرة على حريق بأحد مواقع إكسبو 2020 في دبي

قال متحدث باسم إكسبو 2020، إن حريقًا اندلع صباح اليوم في مخلفات البناء بأحد مواقع إكسبو، وعلى الفور وصلت خدمات الطوارئ وتمكّن الدفاع المدني من احتواء الحريق.

وقد نتج الحريق عن مشكلة أثناء أعمال اللِّحامات. ولم يُصَب أي شخص بأذى.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة عبر "تويتر"، الاثنين، تأجيل معرض "إكسبو 2020 دبي" إلى الأول من أكتوبر عام 2021.

وقال المكتب في تغريدته: "يستعد إكسبو 2020 دبي ليساهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة (كورونا) وخلق مستقبل أفضل للجميع، وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام".

وأضاف: "مع الحصول على الغالبية، ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022".