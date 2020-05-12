موجة قاسية تضرب البلاد.. تأثير الحرارة الشديدة على الزراعة

قال الدكتور محمد على فهيم، وكيل معمل المناخ الزراعي، إنه يتوقع استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، لتستمر الموجة شديدة الحرارة، حتى الأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأوضح أن الرطوبة سترتفع على شمال البلاد، وتتراوح من 80% إلى 95%، ما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، مؤكدا أن هناك عدد من الإجراءات والتوصيات الزراعية المهمة والعاجلة، لمجابهة الموجة شديدة الحرارة، حيث تتسبب الحرارة العالية لمعظم الحاصلات المنزرعة (خضر– طبية– محاصيل حقلية– أشجار فاكهة صيفية) في حالة من الاتهام والارتباك فسيولوجيا.

وأضاف أن من مظاهرها، ارتباك لعمليات امتصاص العناصر والبناء الضوئي، بسبب زيادة البخر، وارتباك أكبر فى إفراز وحركة الهرمونات النباتية، ويزيد بالتبعية افراز هرمون "الايثلين"، وهو عبارة عن غاز يتكون نتيجة للتفاعلات البيولوجية فى النبات، وينطلق فى الأنسجة النباتية، وإذا تعرضت الأنسجة النباتية لهذا الهرمون، فإنه يحدث تفاعلات معينة، تؤدى إلى تغيرات فى النمو، واستجابات فسيولوجية معينة فى النبات، ويختلف هرمون الايثلين عن باقى الهرمونات.

أما أهم التوصيات فهي كالتالي:

أولا: العناية الفائقة بتعويض النباتات بالمياه، ولا بد أولا من ضمان وجود رطوبة أرضية كافية النبات، بأجراء رية سريعة (على الحامي) مع قصر الفترة بين الريات، وعلى أن يكون الري "فقط" في الصباح الباكر، والابتعاد تماما على الري وقت الظهيرة.

ثانيا: يبدأ تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضاً عن فترة التوقف بالتالى ومحفزات النمو (وليس منظمات) هامة جداً لاستعاضة واستعادة النمو، وهو ما يتطلب وجود رطوبة أرضية مناسبة بري الارض بعد الفجر.

ثالثا: الرش بمحفزات النمو والاحماض الامينية الحرة والعناصر الصغرى وخاصة الحديد والمنجنيز والزنك، يلي ذلك بحوالي 5 أيام إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي والابتعاد تماما هذه الفترة عن الرش بالمبيدات الكيماوية الجهازية لانها تعمل علي استنزاف اكبر لطاقة النبات.

رابعا: الحرص الشديد من استخدام الاحماض الامينية ومحفزات النمو مناسب لانتشار بعض الامراض الفطرية (اجبارية التطفل)، بالتالى يجب التأكد تماما من عدم مناسبة عمر النبات للاصابة او عدم وجود مصدر للعدوى الاولية للمرض المتوقع ظهوره على المحصول فى منطقة الزراعة او باقي الظروف المناخية المناسبة.

خامسا: تكثيف الرش بسليكات البوتاسيوم بمعدل 6 سم /لتر لـ(الخضر الطماطم– الفلفل– الباذنجان– البامية– الخيار– الكنتالوب) و8 سم / لتر للفاكهة الصيفية (المانجو والنخيل والزيتون والرمان والموالح والخوخ المتأخر والعنب وعين الجمل وغيرها).