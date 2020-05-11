الصحة العالمية تحذر من تداول سجادة الصلاة بين المواطنين: مصدر لانتقال كورونا

أكدت منظمة الصحة العالمية علي ضرورة اتباع المواطنين لكافة الإجراءات الوقائية لمنع عدوي فيروس كورونا من الإنتشار.

وأشارت المنظمة في منشور توعوي علي ضرورة اتباع تدابير النظافة الشخصية في الأماكن العامة.

وتابعت : يجب أن يكون لكل فرد سجاة صلاة خاصة لمنع عدوي كورونا به محذرة من تداول سجادة الصلاة بين المواطنين لكونها يمكن أن تكون مصدر للعدوي

وقال الدكتورعبدالناصر أبو بكر، مديروحدة التأهب لمخاطر الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية،إن جميع الدول بحاجة إلى مواصلة الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية بما فيها التباعد البدني لضمان وقف سلاسل انتقال الفيروس ومن ثم احتواء الجائحة.

وتابع "أبوبكر" فى حوار له مع "الوطن" نوعية ودرجة الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها ولا سيما المتعلقة بتقييد التنقل والحظر الجزئي أو الكلي وإغلاق الأعمال ومنع التجمعات وغيرها من هذه الإجراءات التي تقع في نطاق الحظر الجزئي أو الكلي للانتقال يجب أن تتخذ بعد إجراء تقييم دقيق للمخاطر وتقدير للفوائد المترتبة على تلك الإجراءات مقارنة بالتبعات والأضرار التي قد تنجم عنها.

وأضاف :تختلف تلك الإجراءات حسب السياقات الخاصة بكل دولة لكن ما ننصح به هو تجنب الوقف الكلي والمفاجئ للإجراءات الاحترازية وإلا تسبب ذلك في ارتداد موجة أشد من الجائحة، ونوصي أن يتم الرفع تدريجياً بما يتناسب مع تطور وضع كوفيد-19 في البلد المعني مع إعادة تقدير المخاطر. كما نوصي في حالة استدعى الأمر استمرار الإجراءات الاحترازية أن يترافق ذلك مع حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تراعي الفئات المتضررة من تلك الإجراءات.