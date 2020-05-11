عضو صيادلة القاهرة: تصريحات الأطباء ضدنا عنصرية وتسيئ لسمعة مصر عالميا

قال الدكتور محفوظ رمزي، عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، إن مجلس النقابة تابع التصريحات العنصرية غير المسؤولة، والتى دأبت نقابة الأطباء على إصدارها ضد الصيادلة، وكذلك التجاوزات الصادرة من قلة من الأطباء فى حق مهنة الصيدلة، مشيرًا إلى ترفع الصيادلة عن الرد تغليبًا للصالح العام بين أبناء القطاع الطبي - على حد تعبيره.

وأكد رمزي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن النقابة أصدرت بيانًا استنكرت فيه تلك التصريحات خاصة فى ظل أزمة كورونا، والتى تتعاون فيها جميع أطراف المنظومة الصحية فى العالم للتغلب عليها، من خلال تطبيق النموذج الأمثل للصحة، ووضع البروتوكولات العلاجية للوصول لأفضل النتائج لمرضى کورونا.

وقالت نقابة صيادلة القاهرة، فى بيان لها، "تطالعنا نقابة الأطباء ببعض التصريحات الجوفاء فى توقيت مثير للريبة والشك، والذي نتطلع فيه إلى تكاتف القطاع الطبي بأكمله، وتوفير سبل التعاون للنهوض بقطاع الصحة فى مصر، ونؤكد اعتزازنا المقترن بالفخر بمهنتنا، وأننا مع المصلحة العليا للبلاد وإننا لن نقف مكتوفي الأيدى إزاء تلك التجاوزات".

وتابعت:" بناء عليه نرفض كل التصريحات التى أدلى بها بعض أعضاء مجلس نقابة الأطباء، وندعوهم للاستعانة بالخبراء المعنيين بالأنظمة الصحية عالميًا قبل الإدلاء بأى تصريحات تخص الصحة بشكل عام والصيدلة بشكل خاص، حيث أن تصريحاتهم من شأنها الأضرار بسمعة مصر عالميًا".