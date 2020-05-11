"العناني" يتفقد فنادق البحر الأحمر تمهيدا لعودة حركة السياحة الداخلية

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الاثنين، العيادات الطبية الموجودة بفنادق البحر الأحمر، وطرق تجهيزها والأطقم الطبية العاملة فيها، وذلك ضمن الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء للسماح لهذه الفنادق باستقبال الزوار المصريين، بدءًا من منتصف مايو الجاري بنسبة 25٪ من الطاقة الاستيعابية، مع أن تلتزم بالضوابط وحصولها علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

كما قام الوزير بتفقد الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة للضيوف ومنطقة الاستقبال والبهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ.

واستمع الوزير من مدير الفندق إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقائية المتبعة، خاصة إجراءات التعقيم التى تتم وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان المصرية. كان وزير السياحة والآثار، التقى مساء أمس الأحد، بعدد من المستثمرين بالقطاع السياحي بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بحضور اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة وممثلي غرفة المنشآت وأعضاء جمعية الاستثمار السياحي، وذلك لبحث استئناف حركة السياحية الداخلية منتصف شهر مايو الجاري وتنفيذ الضوابط والشروط التى أقرها مجلس الوزراء لاستئناف حركة سياحة الداخلية بنسبة 25%.

وفي ذات السياق، تواصل غرفة المنشآت الفندقية، تلقى الطلبات من مسؤولى الفنادق والقرى السياحية لاستقبال السياحة الداخلية، ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال 10 أيام من تقديم الطلبات. وحددت غرفة المنشآت الفندقية 7 اشتراطات لفتح حمامات السباحة والشواطئ والسماح بدخولها بالفنادق والقرى السياحية مع بداية التشغيل التجريبي منتصف الشهر الجاري.

وشملت الشروط الخاصة بالشواطئ وحمامات السباحة توافر خدمات حمامات السباحة والشواطئ للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا والتى تتضمن الصيانة والتطهير المناسبين لحمامات السباحة بشكل منتظم واستخدام أقصى نسب تركيز للكلور (5 مللى جرام لكل لتر) والبرومين ( 10 مللى جرام لكل لتر) مسموح بها لقتل فيروس كورونا وتطهير المنطقة المُحيطة بالشاطئ وحمامات السباحة، بجانب الطاولات والأسطح والكراسي والأدوات، وذلك بعد استخدام كل نزيل، وكذلك بعد انتهاء وقت التشغيل وترك مسافة لا تقل عن مترين بين كراسى الاستلقاء للتشمس وتسليم الفوط المستخدمة على الشاطئ فى الغرف لتقليل التلامس مع الأشخاص وتقليل الأنشطة الترفيهية على الشواطئ وعلى حمامات السباحة، وفى حالة اكتشاف حالة إيجابية بين أحد النزلاء، يتم إخطار وزارة الصحة فورًا للتنسيق بشأن عزل الحالة فى الأماكن المخصصة لذلك بالمستشفيات أو الفندق على حسب الحالة، والإعلان على موقع الفندق عن الاشتراطات بهدف تعرف النزيل عليها قبل الوصول للفندق والالتزام بها.