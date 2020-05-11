تعليم القاهرة تستطلع آراء الطلاب وأولياء الأمور حول تقديم الأبحاث

أكد محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار استلام المشروعات البحثية إلكترونيا، مع توجيه إدارة التطوير التكنولوجي لتقديم الدعم الفني للطلاب والإدارات التعليمية، مع متابعة عمليات التسليم الورقي بمدارس الإدارات التعليمية بالعاصمة.

وشدد "عطية" على مديري المدارس، الالتزام بالإجراءات الوقائية وتعقيم المدارس يوميا، مشيرا إلى انتظام طلاب الصف الأول الثانوي في الدخول على المنصة اليوم الاثنين، وأداء الامتحان في مادة الرياضيات، مشيرا إلى أن غرفة العمليات لم تتلقى أي شكاوى.

وأشار "عطية"، إلى أن حملات التوعية التي تقوم بها المديرية والتوثيق المستمر للأحداث والتواصل الفعال مع الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وحل مشكلاتهم ودعمهم وتتميز العاصمة دائما بكل جديد لصالح العملية التعليمية، حيث تقوم المديرية باستطلاع رأي أولياء الأمور والطلبة أثناء تسليم المشروعات البحثية ورقيا واستطلاع أرائهم من المنازل عبر الإنترنت لكل من رفع المشروعات إلكترونيا على منصة "أدمودو"، بهدف تحسين وتقييم الأداء ومتابعة ورصد الإيجابيات ونشرها والتغلب على الشائعات.

وتابع "عطية"، أن استطلاع الرأى يساعد في الحصول على معلومات وتحليل الآراء والتعليقات والتعرف على الآراء والأفكار والاتجاهات والانطباعات والتأثيرات المختلفة لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين والعاملين ليتم الاستفادة منها، واستثمار المقترحات والحصول على رؤى جديدة.