تعليم القاهرة: استمرار تسليم شرائح التابلت يومي الجمعة والسبت 

أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، استمرار أعمال تسليم شرائح التابلت يومي الجمعة والسبت بالمدارس، داخل مقر لجان التسليم لطلاب الصف الأول الثانوي، بحضور ولي الأمر.

وأكد عطية في تصريحات، أنه يتابع من خلال غرفة العمليات بالمديرية كافة الإجراءات الوقائية والأمنية،ىموجها الجميع بالالتزام والتعاون لتسهيل الإجراءات والانتهاء من كافة المهام.

وقدم عطية الشكر والتقدير لرجال الشرطة للمشاركة في تأمين المدارس مقر لجان التسليم، مشيدا بأداء كافة جهات المجتمع المدني المشاركة في أعمال التعقيم والتطهير وفريق العمل من جنود التعليم بالقاهرة من العامل إلى القيادات داعيا المولي عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها.

يأتي ذلك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتجمعات للوقاية من فيروس كورونا.