الصين تنتقد نيوزيلندا لدعمها تايوان في منظمة الصحة العالمية

وجهت الصين انتقادات حادة لنيوزيلندا، اليوم، لدعمها مشاركة تايوان في منظمة الصحة العالمية وقالت إنه يتعين عليها "التوقف عن إصدار تصريحات خاطئة" بشأن الأمر لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية.

وكثفت تايوان، بدعم قوي من الولايات المتحدة، جهود حشد التأييد للسماح لها بالمشاركة كمراقب في اجتماع الأسبوع المقبل لجمعية الصحة العالمية، وهي الكيان المنوط به اتخاذ القرارات في منظمة الصحة العالمية، مما أغضب الصين، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وتايوان مستبعدة من منظمة الصحة العالمية بسبب اعتراضات الصين التي تعتبر الجزيرة إقليما تابعا لها. وتقول تايوان إن ذلك يتسبب في فجوة خطيرة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، واتهمت منظمة الصحة العالمية بالإذعان للضغوط الصينية.

ودعم وزيرا المالية والخارجية في نيوزيلندا الأسبوع الماضي وجود دور لتايوان في منظمة الصحة العالمية.

وخلال مؤتمر صحفي يومي في بكين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان إن تصريحات نيوزيلندا تعتبر انتهاكا لمبدأ "الصين الواحدة" الذي ينص على أن تايوان جزء من الصين.

وأضاف "نعبر عن استيائنا الشديد من التصريحات ونعارضها بحسم وقدمنا بالفعل احتجاجات واضحة لنيوزيلندا".

وتابع قائلا إن مبدأ "الصين الواحدة" هو الأساس السياسي لعلاقة الصين مع نيوزيلندا.

وأضاف "تحث الصين نيوزيلندا على الالتزام التام بمبدأ الصين الواحدة والتوقف فورا عن إصدار تصريحات خاطئة بشأن تايوان لتجنب إلحاق الضرر بعلاقاتنا الثنائية".