قبل الشراء.. قارن بين "هيونداي أكسنت" و"نيسان سنترا"

دائمًا ما يبحث عشاق السيارات عن السرعة والراحة والإمكانيات، في ظل المنافسات بين الكثير من مصنعي السيارات في العالم، حيث تأتي كل عام المفارقات والمقارنات بين العديد من الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في العالم.

وخلال السطور التالية، تستعرض "الوطن"، مقارنة بين سياراتين، جرى الكشف عن الجيل الجديد منهما مؤخرًا، وهما سيارتا "هيونداي أكسنت" و"نيسان سنترا".

هيونداي أكسنت

تضم السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، وتصل قوة الموتور الخاص بها إلى 125 حصانا، وبعزم دوران 156 نيوتنزمتر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، تبلغ أقصى سرعة للسيارة 180 كم/ساعة، ويصل معدل استهلاك الوقود 5.2 لتر لكل 100 كم.

وتأتي في السوق المصرية بعدة فئات، وتبدأ بسعر 259.900 جنيه وتصل إلى 339.900 جنيه.

نيسان سنترا

وتضم "سنترا" محركاً بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 118، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم في 10.9 ثانية.

كما أن السيارة مزودة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 8.9 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة اليابان وسعرها في السوق المصرية، يبدأ من 310 ألف جنيه، ويصل إلى 328 ألف جنيه.