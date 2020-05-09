قبل الشراء.. قارن بين "كابتيفا" و"RX5"

في ظل موجة فيروس كورونا، ظهر منافس جديد فى مصر من فئة الـSUV ليدخل المستهلك فى صراع جديد فى اختياراته للسيارة المناسبة له حسب احتياجاته الضرورية.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم مقارنة تفصيلية لـشيفرولية "كابتيفا" و"MG RX5" .

شيفرولية كابتيفا

أعلنت شيفرولية إيجيبت منذ يومين عن كابتيفا الجديدة كليا 2020 فى مصر لأول مرة على الإنترنت، بمواصفات جديدة.

تقدم "كابتيفا" فى مصر بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو- يولد قوة 148 حصان عند 5300 لفة فى الدقيقة - أقصى عزم للدوران 255 نيوتن متر عند 1600 : 3600 لفة فى الدقيقة-متصل بناقل حركة CVT - سعة خزان الوقود 52 لتر- تستهلك السيارة 8.4 لتر/100 كم

الأمان و الراحة:

_ تتوفر الفئة الأولى بعدد 2 وسائد هوائية والثلاث فئات الأخيرة 4 وسائد هوائية + ABS + EBD + ESC + HBA - حساسات ركن أمامية و خلفية - نظام عرض ضغط الاطارات - كاميرا خلفية - مثبت سرعة - إضاءة سقف LED - فتحة سقف كهربائية بداية من الفئة الثانية - إضاءة كاملة LED - مرايا قابلة للتسخين- إضاءة أوتوماتيكية مساعدة عند الدوران- مفتاح بصمة - كراسى كهربائية- شاشة بيانات للسائق 7 بوصة - وزن السيارة من 1500 إلى 1630 كجم بدون ركاب- سعة الشنطة الخلفية 1051 لتركما تتوفر السيارة بفئة 7 راكب.

الضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلو أيهما أقرب، والسعر الرسمى من 310 ألف إلى 380 ألف جنيه.

MG RX5

تقدم السيارة بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو - يويد قوة 169 حصان عند 5600 لفة فى الدقيقة - أقصى عزم للدوران 250 نيوتن متر عند 1700: 4400 لفى فى الدقيقة - متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات- سعة خزان الوقود 55 لتر - سعة الشنطة الخلفية 595 لتر

الأمان و الراحة:

تتوفر بـ 4 وسائد هوائية- - فتحة سقف كهربائية - حساسات أمامية وخلفية - كاميرا خلفية - مكيف هواء أوتوماتيك- ABS + EBD + ESP - نظام الثبات الإلكتروني.

والأسعار الرسمية للسيارة تبدء من من 320 ألف إلى 370 ألف جنيه.