اليونان تمدد القيود على مقار ومعسكرات اللاجئين حتى 21 مايو

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، تمديد القيود على حركة المهاجرين واللاجئين المقيمين في معسكرات اللجوء ومنشآت الإيواء الحكومية الأخرى في مختلف أنحاء البلاد حتى 21 مايو الجاري.

ووفقًا لما ذكرته النسخة الأوروبية لمجلة "بوليتيكو" عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، فقد كان من المقرر تخفيف القيود على منشآت المهاجرين اليونانية بدءًا من اليوم، وذلك بعد أسبوع من رفعها عن باقي سكان البلاد.

ويأتي قرار الحكومة تمديد القيود على المهاجرين بينما أعادت متاجر التجزئة (ما عدا المتاجر في المراكز التجارية) فتح أبوابها، وكذلك المدارس، بينما عاد 7 من بين كل 10 عاملين في القطاع العام إلى أعمالهم.