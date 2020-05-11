إزالة 1411 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة ببني سويف

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 1175 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و236 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة، بإجمالي 1411 حالة إزالة، في حين تم ضبط وإزالة 217 مخالفات بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بحظر انتقال المواطنين وغلق المحال لمجابهة فيروس كورونا .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه السكرتير العام اللواء هشام شادي، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدي للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازي فى أكثر من اتجاه، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أوالمستجدة مع التركيز على التعديات في المهد، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل كافة الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضي أملاك الدولة.