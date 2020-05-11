"تعليم الدقهلية" تلزم العاملين بالكمامات الطبية طوال مواعيد العمل

أصدر على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، تعليمات بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية واستمرار تطهير وتعقيم الديوان بالمطهرات وذلك لاستكمال الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وبناء علي توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم.

وطالب"عبد الرؤوف"، بضرورة ارتداء الكمامات الطبية طوال مواعيد العمل الرسمية وعدم التحرك بين إدارات الديوان أو تسليم أي مكاتبات بين الإدارات بدون ارتدائها وبوضع هذه التعليمات في كل مكتب بديوان المديرية وعلى الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان له، علي مراعاة الالتزام بترك مسافات أمان كافية لا تقل عن متر بين كل موظف ونظيره الموظف وكذلك أثناء التعامل مع الجمهور وكذلك عدم السماح بالدخول لديوان المديرية دون ارتداء الكمامات الطبية حرصا على سلامة العاملين