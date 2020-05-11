"أياما معدودات" توضح كيفية القضاء على ظاهرة السب واللعن والشتم والتنمر

قالت الدكتورة رشا كمال، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن السب واللعن والشتم والتنمر بين الشباب هذه الأيام هي ظاهرة وعرض نتج عن العديد من الأسباب، أهمها وجود خلل في طريقة تربية الأبناء.

وأوضحت الدكتورة رشا، خلال الرسالة الرابعة عشر من حملة "أياما معدودات"، التي أطلقها المركز الإعلامي للأزهر بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن التربية الدينية السليمة عليها عامل كبير في تربية الأبناء والحفاظ عليهم من تلك الظواهر والسلوكيات السيئة، فلقد حذرنا الله تعالى من نبذ الآخر أو إيذاؤه أو السخرية منه، كما جاء في قوله تعالى "ويل لكل همزة لمزة"، وقوله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون".

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أننا ونحن في شهر رمضان المبارك، هناك فرصة عظيمة لابد أن يغتنمها كل إنسان ليصلح من سلوكه، ويجاهد نفسه، ويتعلم من صومه الصبر على مجاهد النفس لترك المعاصي، كما يجب على الآباء والأمهات أن يربوا في أبنائهم قوة العزيمة الدينية، ومراقبة الله عز وجل في القلب.

يذكر أن حملة "أيامًا معدودات" هي حملة توعوية أطلقها المركز الإعلامي للأزهر الشريف على صفحته الرسمية بموقعي فيسبوك ويوتيوب، لتوضيح العديد من الأحكام والموضوعات المتعلقة بالصيام وآدابه خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن الحملة سلسلة من الفيديوهات القصيرة، لعدد من علماء الأزهر وأعضاء "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية" حول عدد من الموضوعات التي يهتم بها الجمهور خاصة في شهر رمضان المبارك.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3470290016318400&id=978594902154603

https://www.youtube.com/playlist?list=PLznkin5eO9r4wx554PTy168m-tB0rxajW