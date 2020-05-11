4 خطوات لصيانة التكييف وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

تشهد البلاد حاليًا موجة حارة بداية من اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومتوقع أن تصل درجات الحرارة لـ38 درجة مئوية، وذلك وفق الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية.

ومع اقتراب الصيف حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، خطوات لصيانة التكييف وتوفير استهلاك الكهرباء عبر الصفحة الرسمية له على فيس بوك، كالتالي:

1- الحرص على تغيير الفلاتر أو تنظيفها لأن تراكم الأتربة في الفلتر يقلل من كفاءة التكييف.

2- تشغيل التكييف على درجة حرارة 25 مئوية وغلق باب الغرفة.

3- معاينة الوحدة الخارجية وتنظيفها من الأتربة والحطام وغير ذلك.

4- فحص مجاري الهواء.

5- معاينة خطوط التبريد.