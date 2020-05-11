بينهم أطفال.. ارتفاع حصيلة قتلى ميليشيات تركيا في ليبيا إلى 279

يتواصل سقوط القتلى وسط صفوف المرتزقة الإرهابيين الموالين لحكومة فايز السراج، ليرتفع العدد إلى 279 قتيلًا، وفق تقرير نشره لمرصد السوري لحقوق الإنسان أمس.

وأعلن "المرصد"، ومقره لندن، مقتل 11 من المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.

وأضاف أن من بين إجمالي القتلى 13 طفلًا دون سن الـ18 من فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات وسليمان شاه"، مشيرًا إلى أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات في محاور العاصمة طرابلس وبعض مواقع الاشتباكات بالقرب من مدينة مصراتة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أعلنت، مساء أمس الأول، مقتل قيادي بالفصائل المسلحة الموالية لتركيا بمحور عين زارة في طرابلس، وقالت إنه قائد ما يعرف بـ"الفيلق الثاني" للمرتزقة.

ووجه الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ردًا قويًا على بيان الخارجية التركية الذي تهدد فيه بالتصعيد في ليبيا. وقال "المسماري"، في تصريحات إعلامية: "نستغرب هذا البيان، ماذا تفعل تركيا في طرابلس؟.. هل هي في ليبيا للبناء والتنمية أم للقتال؟.. ماذا تفعل المدفعية الثقيلة؟.. وماذا تفعل المدرعات ومئات الجنود الأتراك وآلاف المرتزقة الأجانب والطائرات المسيرة؟".

وأضاف أن الحرب مع تركيا لم تبدأ اليوم ولا بالأمس بل منذ 2014 "ونحن نتحارب مع الأتراك على الأراضي الليبية، سواء عن طريق وكلائهم في ليبيا، أو مع الأتراك مباشرة، مثلما يحدث في طرابلس".

وأكد "المسماري" أن البيان التركي مجرد محاولة لتضليل الرأي العام بأن تركيا لم تدخل المعركة بعد.

وقال "المسماري": "تركيا دخلت في المعركة وبكل ما تملك من قوة، وقتل الكثير من الضباط الأتراك والجنود الأتراك في معارك ضد الجيش الوطني الليبي".