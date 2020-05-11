انتظام طلاب أولى ثانوي على منصة اختبار الرياضيات بالوادي الجديد

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، إنه جري انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان الإليكتروني الذي جرى اليوم بمادة الرياضيات على التابلت من المنزل، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%، مؤكدا على أن غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية بحضور جميع الإدارات في تواصل دائم مع غرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها لحظة بلحظة وذلك منذ الصباح الباكر لمتابعة سير الإمتحاناتّ.

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة، أنه يجرى التواصل المستمر مع الطلاب ومسؤولى التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الدخول على المنصة وحال أى شكاوى يتم العمل على حلها على الفور، مشيدا بالتعاون المثمر من الجميع لنجاح العمل ومن أجل مصلحة الطلاب .

وأكد "مرغني"، أن معامل التطوير بالمديرية وجميع الإدارات التعليمية والمدارس مفتوحة أمام الطلاب حال وجود أي عقبات ووسط إجراءات احترازية مشددة لضمان سلامة الجميع. وفى سياق متصل أعلن مدير التعليم بالمحافظة، عن ختام المسابقة الثقافية الرمضانية ( سؤال كل يوم ) والتي تم تنفيذها خلال النصف الأول من شهر رمضان المعظّم 1441 هـ / 2020 ،بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، حيث جرى طرح سؤال كل يوم في تمام الخامسة مساءً بصفحة العلاقات العامة للمديرية ويتم تلقي الإجابات حتى العاشرة مساءً ويتم إعلان النتائج عقب إجراء القرعة.