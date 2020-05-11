أحمد كريمة: البيع بالتقسيط ليس ربا.. وعلى البائعين الرفق بالناس

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن البيع بالتقسيط ليس ربا، مستندًا في ذلك إلى قول الإمام ابن القيم رحمه الله "إذا توسطت السلعة بين عوضين، فلا ربا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، أن بيع التقسيط جائز، ناصحًا الشركات والأفراد التي تبيع بالتقسيط، بالرفق بالناس، مشددًا على أن الإسلام لم يحدد سقف أعلى للربح، لأنه عرض وطلب، وسوق اقتصادي مفتوح، لكن شرط عدم تحقق الاحتكار.

كما أشار، إلى أنه في إمكان المرأة أن تستبدل حليها دون الحاجة إلى بيعها: "بعض المتسلفين فاهمين حديث غلط، عد فيه الرسول 6 أصناف من ربا الفضل، الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، الملح بالملح، ولكنه عندما تحدث عن الذهب أراد العملة الذهبية، لكن الحلي سلعة مثل الثوب والتلفاز".