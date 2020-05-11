  الرئيس الروسي يُعلن مضاعفة فحوصات الكشف عن كورونا بدءا من منتصف مايو

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مضاعفة عدد الفحوصات الطبية للكشف عن العدوى بفيروس كورونا المستجد بداية من منتصف شهر مايو الجاري، لتصل إلى 300 ألف فحص يوميا.

وقال بوتين - خلال كلمة للشعب الروسي اليوم - "لقد قمنا بزيادة نطاق الفحوصات، فنحن بدأنا بـ 2500 فحص في بداية شهر مايو الحالي، والآن نقوم بإجراء 170 ألف فحص يوميا، وهو أحد أعلى المؤشرات في العالم".

وأضاف: "المسألة ليست مسألة أرقام، المهم أن لدينا الإمكانية للكشف عن العدوى في مرحلة مبكرة، بما في ذلك الكشف عنها لدى المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض".

وتابع الرئيس الروسي "بداية من منتصف شهر مايو سنقوم بمضاعفة الفحوصات للكشف عن عدوى كورونا، وسنجري 300 ألف فحص يوميا".