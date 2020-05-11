وفد من هيئة الأركان السودانية على رأس تعزيزات عسكرية يصل ولاية كسلا

وصلت تعزيزات عسكرية اليوم الإثنين إلى ولاية كسلا (شرق السودان)، التي شهدت اشتباكات قبيلة أسقطت قتلى وجرحى، وذلك في أعقاب توجيهات رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان للقوات النظامية ببسط هيبة الدولة في مناطق الاشتباكات القبلية.

ووصل أيضا إلى ولاية كسلا وفد من هيئة الأركان السودانية برئاسة الفريق مهندس ركن خالد عابدين الشامي بتوجيه وتفويض كامل بإعادة استتباب الأمن بولاية كسلا وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.

وباشر الوفد فور وصوله إلى كسلا العمل على السيطرة على كافة النواحي الأمنية.

وقال الشامي - عقب اجتماعه مع لجنة أمن ولاية كسلا برئاسة والي الولاية المكلف اللواء ركن محمود بابكر همد - إن تعزيزات إضافية في طريقها إلى الولاية.

وأكد أن هذا الأمر لا مجاملة فيه، وأن هذه الظواهر تكررت، وأدت إلى إزهاق أرواح زكية وسفك دماء طاهرة نتيجة للانفلات الأمني غير المقبول.

وأوضح أن الوفد تلقى استعراضا من لجنة أمن الولاية عن الأحداث المؤسفة، وسيلتقي بالادارات الأهلية لتلمس الاشكاليات وجذورها التي تتسبب في الانفلات الأمني.

وأشار إلى أن المكون الاجتماعي الموجود بولاية كسلا متعايش منذ فترات طويلة، إلا أن الثغرات التي تحدث تحتاج إلى معالجة ودراسة لمعرفة ما يحرك الكوامن لخلق الاشكاليات التي تعكر صفو الامن بولاية كسلا.