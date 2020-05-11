أحمد كريمة يكشف حكم الدية والقتل الخطأ في الإسلام

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن العوض حق في الإسلام.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد"، أن الفقه الإسلامي يتضمن باب "ضمان المتلفات"، موضحًا: "في حادث سيارة مثلًا، يجب على المخطئ أن يتحمل كلفة الإصلاح، ومن أتلف شيئًا فعليه إصلاحًا".

وتابع: "وهو مأخوذ من واقعة حدثت مع النبي، عندما غارت عائشة وكسرت قصعة، لم ينهرها النبي، لكنه قال لها إناء بإناء وقصعة بقصعة يا عائشة، حيث أن الشريعة تحافظ على الحقوق، ومن يرتكب جريمة قتل خطأ بالسيارة، فإن الدية تقسط على 3 سنوات وأن يصوم شهرين متتابعين، وتكون الدية بالفضة أفضل، وقيمتها الحقيقية 4 كيلو وربع ذهب عيار 21".