بعد قرابة 10 آلاف إصابة كورونا.. "الصحة": مازلنا في السيناريو الثاني

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الإثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 533 حالة وفاة.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أننا في مرحلة ذروة انتشار الفيروس والزيادة في الاصابات ترجع إلي التوسع في التحاليل و السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين.

وتابع حسني في تصريحات خاصة للوطن أن بعض المواطنين يخترقون ساعات الحظر ومرحلة التعايش البعض تفهما بشكل "غلط" نقصد التعايش مع الإجراءات الاحترازية وليس التناسي.

وبدوره قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الاعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة ، أننا مازلنا في السيناريو الثاني وهو نقل جميع المصابين إلى مستشفيات العزل وأماكن الحجر الصحي على مستوى الجمهورية، وتحديد المخالطين لهم ومتابعتهم طبيا بشكل دوري خلال فترة العزل.

وتابع "مجاهد" في تصريحات خاصة للوطن أن هناك عدد من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظ في معدل الإصابات الجديدة وهي دمياط، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والبحر الأحمر .

وارجح متحدث الوزارة إن ذلك بسبب وعي المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية،فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والتي من بينها التزام التباعد الاجتماعي .

وطالبت وزارة الصحة والسكان في بيان لها من المواطنين بضرورة تعديل بعض السلوكيات خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان، وقبل عيد الفطر، ونصحت بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لابد من إتباع كافة الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.