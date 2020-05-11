هل الأطباء هم أهل الذكر في زمن كورونا؟.. مفتي الجمهورية يجيب

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال "هل الأطباء هم أهل الذكر في زمن انتشار كورونا؟!".

وقال "علام" خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، مقدم برنامج "نور النبي"، على قناة "صدى البلد": "أهل الذكر أصحاب تخصصات مختلفة نلجأ إليهم في فهم الواقع، فقد نلجأ إلى التجار، ويكونون هم أهل الذكر في مسألة المعاملة المالية، وقد نرجع إلى الاقتصاديين، وقد نلجأ إلى الأطباء في نواحي مختلفة بشأن أبعاد وحقيقة فيروس كورونا والتدابير التي يجب اتخاذها لضمان عدم انتقالها".

وأضاف: الذي يعلمنا ويدلنا على كل هذه الأبعاد لا شك هم أهل التخصص، والآية الكريمة "واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" فيها من العموم والشمول، ما يشمل كل صاحب تخصص في مجاله.

وأشار، إلى أن العالم في العلم الشرعي هو صاحب في استنباط الحكم، أي الحكم الشرعي على الواقعة التي يُسأل فيها، ولكن عندما تعرض الواقعة أمامه بتفاصيلها قد لا يستطيع الوقوف على جوانب كثيرة منها، فنحتاج لأن نلجأ إلى آخرين.

وواصل: "نحن في دار الإفتاء نلجأ إلى أهل الاقتصاد، وفي فتوى التسويق الشبكي، والحكم على نقود البيتكوين، رجعنا إلى أهل الاختصاص وجلسنا معهم لساعات، وفي التمويل، وجهنا خطابًا إلى رئيس البنك المركزي وتفضل بإرسال اثنين من المتخصصين لنا لكي نستفهم منهما عن التمويل".