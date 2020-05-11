فيديو.. منة عرفة تفشل في الإجابة على "3+5".. ورامز: كارثة سودا

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وقبل تنفيذ المقلب بها، سألتها أروى: "5+3 بيساوي كام"، وكانت المفاجأة أن الفنانة منة عرفة استغرقت وقتا في التفكير لترد على السؤال، ثم قالت: "أنا كنت أدبي جدا".

وسخر رامز جلال من الوقت الذي استغرقته منة عرفة للإجابة على سؤال سهل مثل هذا، قائلا: "هتفكري لسة.. دي كارثة سودا".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.