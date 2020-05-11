أيمن بهجت قمر يعتذر لمحمد صبحي: قولوا لمراتي تاخد الموبايل وانا صايم

قدم الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر اعتذاره للفنان محمد صبحي، وذلك في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب قمر: "توضيح عشان كلامي يبقى واضح وبضيف عليه عشان اتاخد في سياق مش حلو.. أنا عاشق لأعمال محمد صبحي مع لينين الرملي، وشايف إن توقف تجربته مع كاتب بحجم لينين كان خسارة له ولينا كجمهور".

وأضاف أن تعبير "صفر" الذي استخدمه في كان "تعبير حاد وقليل الأدوب"، مضيفًا "وقولوا لمراتي تاخد مني الموبايل وانا صايم".

وكان الكاتب والسيناريست أيمن بهجت قمر، قد استنكر حالة الهجوم على الفنان صبري فواز، بعد انتقاد الأخير للفنان محمد صبحي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وكتب "بهجت قمر" في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صبحي مش نبي، أي حد في العالم بينتقد.. أنا كمان مبحبش محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي بدون لينين صفر كبير".

وكان الفنان صبري فواز، قال في برنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، "مبحبش محمد صبحي على المستوى الفني والشخصي بس بحترمه كمخرج مسرحي.. أنا حر في إحساسي.. شوفت منه شغل وتصرفات خلتني ماحبوش والكلام ده من الزملاء اللي اشتغلوا معاه".