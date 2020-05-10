أيمن بهجت قمر: مبحبش محمد صبحي.. وهو صفر كبير من غير لينين الرملي

استنكر الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، حالة الهجوم على الفنان صبري فواز، بعد انتقاد الأخير للفنان محمد صبحي، سواء على المستوى الفني أو الشخصي.

وكتب "بهجت قمر" في تعليق على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "محمد صبحي مش نبي، أي حد في العالم بينتقد.. أنا كمان مبحبش محمد صبحي بدون لينين الرملي.. بالنسبة لي بدون لينين صفر كبير".

وكان الفنان صبري فواز، قال في برنامج "شيخ الحارة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، "مبحبش محمد صبحي على المستوى الفني والشخصي بس بحترمه كمخرج مسرحي.. أنا حر في إحساسي.. شوفت منه شغل وتصرفات خلتني ماحبوش والكلام ده من الزملاء اللي اشتغلوا معاه".