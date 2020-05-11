فيديو.. منة عرفة ضحية رامز مجنون رسمي: ملكة جمال المراهقة

وقعت الفنانة منة عرفة ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وقدمها الفنان رامز جلال مقدمة نارية، جاء فيها: "الطفلة الصغيرو اللي كبرت ومبقتش عارفة الصح والغلط.. وبتحط صور جريئة على الإنستجرام، واحنا هنعرفك غلطك".. معانا ملكة جمال سن المراهقة".

ولم تسلم الفنانة منة عرفة من سخرية الفنان رامز جلال، الذي سخر من ملابسها البيضاء وإطلالتها: "أميرة جزر المهلبية .. انتي شايلة شنطة ولا خدادية مخدة؟.. هاتولها شندوتش كبدة البنت جعانة يانهار أسود.. هي دي اللي اتغنالها أنا لما حببتي هتكبر والنعمة هتاكل الجو دي كلت المكسرات اللي جبنهالها"، كما سخر رامز جلال من مكياج منة: "انتي حطة مكياج نبيلة عبيد متعملوش، عاملة حواجبك من هباب الحلل".

وقبل بدء تنفيذ المقلب بها تحدث الفنانة منة عرفة مع أروى، وقالت إنها لا تتبع حميات غذائية أو ريجيم "بتقل في الأكل"، مؤكدة على أن اسمها الحقيقي هو منة عرفة وليس اسما فنيا، وأنها تكره كل أسماء الدلع "منون ومنوش ومنوشة".

وقالت منة عرفة إنها عزباء وإنها ترغب في العمل مع الفنان عادل إمام، وعن صورها المثيرة للجدل على إنستجرام قالت منة عرفة: "أنا شخص عفوي جدا،"، مؤكدة على أنها تحب الفنان أحمد حلمي كثيرا والفنانة منى زكي، "وكنت بقوله أونكل أحمد".

وعن رأيها في الفنان رامز جلال، قالت منة عرفة: "الفترة الأخيرة بصراحة بدأت أحس إنه المحتوى تقيل على المشاهدين والمقالب بتزيد خطورة"، ليظهر الفنان رامز جلال أمامها فجأة وتصرخ منة عرفة.

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.