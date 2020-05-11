توقعات طقس 72 ساعة.. موجة حارة وشبورة صباحية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي توقعات خبرائها بشأن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة في الفترة من 12 إلى 14 مايو الحالي.

ويتوقع الخبراء أن يسود خلال الــ 72 ساعة القادمة، طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون الشبورة المائية صباحًا والرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ويكون الطقس شديد الحرارة نهارا ولطيفا ليلا، على جنوب وشمال الصعيد وتظهر الشبورة في الساعات الأولى من الصباح.

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

طقس الثلاثاء 12 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 19.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 22.

طقس الأربعاء 13 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

طقس الخميس 14 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 19.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 19.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 26.