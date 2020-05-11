مطار القاهرة الدولي يستقبل 3 رحلات استثنائية قادمة من الكويت

استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين 3 رحلات طيران استثنائية، سيرتها كل من شركة إير كايرو للطيران، بواقع رحلتين، ورحلة واحدة سيرتها الشركة الوطنية القابضه مصر للطيران، لإعادة المصريين العالقين في دولة الكويت، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الجسر الجوى الإستثنائي للطيران المدني.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن الرحلة رقم 2002، وصلت وعلى متنها 165 عالقًا مصريًا، وهو نفس العدد الذي أقلته الرحلتان رقمي 2004، و2002، ليصل إجمالى عدد الرحلات خلال اليوم 3 رحلات استثنائية.

وفور وصول الرحلات الثلاث تم فحص جميع الركاب بمعرفة أطباء الحجر الصحي في المطار، ونُقلوا إلى مناطق العزل المخصصة لقضاء 14 يومًا، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، حيث تم توزيع العائدين حسب رغبتهم بأحد فنادق القاهرة، أو إحدى المدن الجامعية.