  الإمارات تسجل 680 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت دولة الإمارات تسجيل 680 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جنسيات مختلفة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 18 ألف و878 حالة.

وأكدت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "بترا"، اليوم - ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 5,381 حالة، بعد تسجيل 577 حالة شفاء جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراضه وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وذكرت الشامسي، أنه منذ بداية شهر مايو الجاري وحالات التعافي في تزايد بعدما ارتفعت نسبة التعافي إلى 28.5% من إجمالي الحالات.

وأوضحت الدكتورة آمنة الضحاك أنه بسبب الاستهانة بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، تم الكشف ضمن الحالات المعلنة اليوم عن إصابات ناتجة عن عدم تقيد 4 عائلات بالإجراءات الاحترازية، وتجمعهم لأداء صلاة التراويح، في مخالفة لما صدر عن مجلس الإمارات للإفتاء والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والجهات الصحية من استرشادات وقائية، ما تسبب في نقل العدوى لبعض أفراد العائلة والحجر على باقي أفراد الأسر.

ارتفاع وفيات الوباء إلى201

وكشفت المتحدثة الإماراتية، تسجيل 3 حالات وفاة من جنسيات مختلفة ليصل عدد الوفيات إلى 201 حالة، وتقدمت الدكتورة آمنة الضحاك بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين وأسرهم وتمنياتها لذويهم بالصبر والسلوان.

من جانبها أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي بالإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أهمية مواصلة تطبيق الاجراءات الوقائية، خاصة مع ملاحظة وجود بعض العادات لدى الأسر، مثل إقامة التجمعات العائلية والتي تسببت بإصابة أفراد من 4 عائلات والحجر عليهم بعد تعرضهم للإصابة.