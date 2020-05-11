طرق تقديم شكاوى لـ"التعليم" إذا واجهتك مشكلة على إدمودو

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه "نجح أكثر من نصف مليون طالب وطالبة مصريين في رفع مشروعاتهم على المنصة الإلكترونية بسهولة ويسر".

وناشد الطلاب وأولياء الأمور بإجراء مكالمة أو الكتابة إلى "الدعم الفني" في حالة وجود أي مشكلة خاصة بالتسليم الإلكتروني للمشروعات حتى يقوموا بتقديم المساعدة.

وتقدم "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، طرق تقديم الشكاوي لوزارة التربية والتعليم إذا واجهتك أي مشكلة خلال رفع مشروع البحث على منصة ادمودو.

طرق الشكاوي لوزارة التربية والتعليم

أولا: خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة:

التليفون: 27946145.

الفاكس: 27963734.

الخط الساخن: 19126.

البريد الالكتروني :c.service@moe.gov.eg.

بوابة موقع تواصل معنا ويمكن الدخول من هنـــــــا.

الكول سنتر تم تخصيص رقم : 01207000081.

الواتس آب : 01207000082.

فيس بوك : عن طريق صفحة ‎الإدارة العامة لمركز الاتصالات وخدمة المواطنين " https://www.facebook.com/AYMAN125125125/?fref=ts "

التقديم الشخصي، في قاعة استقبال الجماهير (وارد اليد) بالديوان العام.

إرشادات عند إرسال شكوى لوزارة التربية والتعليم

يرجى أن تتضمن الشكوى البيانات التالية:

ضرورة كتابة الشاكي الذي يقوم بإرسال شكواه عبر وسائل الاتصال ( المواقع الإلكترونية – الفاكس ) بالبيانات التالية

(الاسم ثلاثي – الرقم القومي – رقم التليفون)

ضرورة إرسال الشكوى مسجلة بعلم الوصول ومستوفاة لجميع البيانات بالنسبة للشكاوى التي يتم إرسالها عبر (البريد – البرقيات)