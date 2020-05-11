نيشان "عراب النجوم" مع رزان مغربي في "إغلب السقا"

حل الإعلامي نيشان، ضيفًا على برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا"، الذي تقدمه الفنانة رزان مغربي والفنان أحمد السقا، والذي يعرض على فضائية "ام بي سي مصر"

وقدمت الفنانة رزان مغربي الإعلامي نيشان، بـ"خريج ستوديو الفن، وعراب النجوم، المايسترو نيشان".

ودخل الإعلامي نيشان وتصافح مع الفنانة رزان مغربي، وقدم السقا "رحبوا برجل ذو أخلاق ونبل في مصر والعالم العربي النجم أحمد السقا، وشكره السقا، قائلًا: "يارب أكون أد نص كلامك اللي قولته، وشهادتي فيك مجروحة لأن أنت لا تختلف كثيراً عن اللي قولته".

وعلق نيشان على برنامج السقا "من أجمل الأشياء اللي في البرنامج أنه هدف نبيل خيري إنساني، وهذا لوحده يعطي ثقل".