حلقة 18 من مسلسل سلطانة المعز: طلاق غادة عبدالرازق من نعيم

شهدت الحقلة الثامنة عشرة من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أحداثا ساخنة، بعد طلاق سلطانة من نعيم.

ملخص أحداث الحلقة 18 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت الحلقة بدخول نعيم (محمود عبدالمغني) على سلطانة (غادة عبدالرازق)، وحمدي (محمود البزاوي)، أثناء حديثها معه على سطح المنزل، عن تدبير خطة لمحاولة استرداد حقوقهم من نعيم، وإثبات تهمة قتل سلام عليه.

واستغل نعيم الموقف، ليدخل في مشادة مع سلطانة، خاصة أنها متواجدة مع شخص غريب على سطح المنزل، لتطلب منه الطلاق، وهو الأمر الذي نفذه بالفعل، على الرغم من محاولات خزاعة (محمد لطفي) في منعه من تركها، ليتوعد حمدي، نعيم، بأنه لن يتركه.

وردًا على تصرف حمدي، حطم خزاعة، غية حمام حمدي، التي قضى طوال عمره في عملها، بسبب تصرفه مع نعيم، ودفاعه المستمر عن سلطانة.

وفي الجانب الآخر، ظهرت ابنة سلطانة مع يوسف بعد هروبهما من المنزل، حيث أخبرها أن والدتها خرجت من السجن، لترد عليه أنها لا تريد معرفة شيء عن الحارة مجددًا.

وظهرت سكر، التي شكت فيها سلطانة، عقب ظهورها في الحارة مجددا، لتخبرها أنها كانت تصور إعلان، وهذا سر إختفائها، قبل أن تظهر في مشهد آخر مع ضي ابنة سلطانة، لتقنعها أن تتصل بوالدتها، وتطمئنها عليها.

كما تتصاعد الأحداث، حول سيطرة عائلة نعيم على الحارة، حيث استمرت شقيقة نعيم، في مواصلة الرذيلة مع خزاعة، كما يحاول شقيقه شمس، أن يدخل في علاقة من ورد زوجة سلام، التي تحاول أن توقعه في شباكها، لتحصل على أي معلومة، تساعد في استرداد حق سلام.

وأسدل الستار على الحلقة، بتوصل المحامي الذي اتفقت معه سلطانة، إلى كشف ملابسات جديدة، حول نعيم والأشخاص الذين يتعامل معهم، ذاكرًا اسم حسن الخياط، والد يوسف.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.