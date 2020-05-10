حلقة 17 من مسلسل سلطانة المعز: غادة عبدالرازق تبحث عن ابنتها الهاربة

شهدت الحقلة السابعة عشرة من مسلسل سلطانة المعز، الذي تلعب بطولته الفنانة غادة عبدالرازق بمشاركة عدد كبير من النجوم، أحداثا ساخنة، إذ تحاول سلطانة أن تسترد حقها وتلملم شتات عائلتها التي بعثرها نعيم.

ملخص أحداث الحلقة 17 من مسلسل سلطانة المعز

بدأت سلطانة (غادة عبدالرازق)، خلال الحلقة، رحلة بحث شاقة عن ابنتها ضي، التي هربت من المنزل بعدما دخلت أمها إلى السجن بتهمة التجارة في الآثار، ما تسبب في سوء سمعتها في المنطقة الشعبية التي يعيشون بها.

تذهب سلطانة إلى كل مكان يمكن أن تتواجد به ابنتها ضي، وتسأل أصدقاءها، ولكن لا تتوصل لأي شيء، إلى أن تذهب إلى البنك وتستخرج كشف حساب ضي، الذي يكشف أنها أنفقت منه الكثير على أشياء تدل على أنها تجهز شقة أو شيئا من هذا القبيل، ما يثير قلق سلطانة.

تذهب سلطانة إلى محل الموبيليا التي اشترت منه ضي والظاهر اسمه في كشف الحساب، فتجد مفاجأة تصدمها، إذ تجد أن ضي ذهبت إلى هناك برفقة جو، ما يثير شكوكها حول العلاقة بين ابنتها وجو.

وعلى صعيد آخر، تواجه سلطانة صعوبات غريبة وشاقة مع والدتها، التي هي غير راضية عنها لظنها أن ابنتها فعلا تتاجر في الآثار ولوثت سمعة شقيقها سلام الميت، إلا أن سلطانة ترفض أن تخبر أمها حقيقة أن زوجها نعيم(محمود عبدالمغني) خوفا عليها من الصدمة.

كما تتصاعد الأحداث حول سيطرة عائلة نعيم على الحارة، إذ تمارس شقيقته الرذيلة مع خزاعة (محمد لطفي) وتصوره، كما يحاول شقيقه شمس أن يدخل في علاقة من ورد زوجة سلام، التي تحاول أن توقعه في شباكها لتحصل على أي معلومة قد تساعد في استرداد حق سلام.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.