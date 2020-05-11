حمادة هلال يمازح منة عرفة: معلش عمو رامز مجنون شوية

مازح الفنان حمادة هلال، الفنانة الشابة منة عرفة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد ظهورها في حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة "mbc مصر".

وشارك "هلال"، صورة تجمعه بمنة عرفة، عندما كانت طفلة، حيث شاركت معه في بطولة فيلم "حلم العمر"، وكتب معلقًا عليها: "معلش يامنة عمو رامز مجنون ‏شوية".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس على التوالي خلال شهر رمضان الكريم.