بنك أمريكي: 240 مليار دولار خسائر الأسواق الناشئة بسبب كورونا

قدر بنك أوف أمريكا، أحد أكبر البنوك في العالم، حجم خسائر الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية بالدول الناشئة بنحو 240 مليار دولار بسبب أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" على مدار الشهرين الماضيين استخدمتها في دعم اقتصاداتها أمام التداعيات السلبية الناجمة عن تفشي الوباء.

وتوقع البنك ـ في مذكرة نقلا عن بيانات الاحتياطيات لواحد وثلاثين دولة ، أوردتها شبكة"سي إن بي سي" الأمريكية ـ أن يستمر النزيف خلال الشهور المقبلة ، وإن كان بوتيرة أبطأ.

وقال محلل لدى بنك أوف أمريكا ديفيد هونر "سيستمر نزيف احتياطيات الأسواق الناشئة على الأرجح، لكن بشكل أبطأ، خلال ما يبدو أنه سيكون تعافيا مخيبا للآمال في النمو العالمي ونمو الأسواق الناشئة".

وأضاف هونر، أن التعافي المبدئي في النشاط الاقتصادي العالمي عقب رفع قيود كورونا المستجد قد يكون محدودا، نظرا إلى عوامل عدة من بينها ارتفاع حجم الديون وخسائر الشركات وعدم كفاءة سوق العمل إضافة إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، الاقتصادين الأكبر عالميا.

محلل:الاحتياطي الأجنبي لدى تركيا ورومانيا لن يكفي من أجل سداد ديونهما الخارجية

وأشار المحلل، إلي أن دولا مثل الصين وإقليم هونج كونج والمملكة العربية السعودية بجانب البرازيل وتركيا شهدت أكبر قدر من التراجع في مخزونها من الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة الماضية ، في حين سمحت دول أخرى لعملائها امتصاص صدمة كورونا المستجد دون تدخل منها ، وركزت عوضا عن ذلك على خفض معدلات الفائدة وشراء سندات حكومية.

وتابع المحلل قائلا، إن الاحتياطي الأجنبي لدى تركيا ورومانيا على وجه التحديد لن يكفي في تغطية قيمة ما تحتاجه الدولتان من أجل سداد ديونها الخارجية على مدار الـ 12 أشهر المقبلة.