"أوبك" تبحث مع منظمات دولية تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي

بحثت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع ممثلي منظمات دولية أخرى تأثير جائحة كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي وتداعيات الانكماش المفاجئ في الطلب على النفط، واختلال التوازن الكبير الذي تلاه في سوق النفط الخام.

وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم، أن موضوعات المناقشة شملت توسيع الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة، وتعزيز جهود التعاون بين أطراف الصناعة خاصة من خارج تحالف أوبك + .

ونقل البيان عن الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، تأكيده أنه من الأهمية الاستراتيجية الهائلة أن نعقد العديد من الموائد المستديرة لبحث وضع الطاقة بالاعتماد على خبرة كبار المحللين والعلماء والاقتصاديين من أجل فهم أعمق للسوق والظروف التي تؤثر عليه.

وأضاف البيان، أن المشاركين درسوا تقلبات السوق الحالية والشكوك الكبيرة حول الاقتصاد العالمي وآفاق الطلب على النفط.

شارك في الاجتماع نخبة مختارة من المؤسسات الدولية وممثلي صناعة النفط والمجتمع المالي.